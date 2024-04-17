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В Грузии не прекращаются протесты из-за закона об иноагентах

17 апреля 2024 07:53
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В Грузии не прекращаются протесты из-за скандального закона об иноагентах. В Тбилиси тысячи людей прошлым вечером заблокировали парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии не прекращаются протесты из-за закона об иноагентах-1

Пикет продолжался до поздней ночи. На его разгон направили спецназ и усиленные наряды полиции. Против митингующих применили слезоточивый газ. Сообщается об 11 задержанных. Несмотря на все усилия властей, протестующие отказывались расходиться. Парламентарии перенесли голосование по законопроекту на сегодня.

# Акции протеста # Новости Грузии

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