В Грузии не прекращаются протесты из-за закона об иноагентах

В Грузии не прекращаются протесты из-за скандального закона об иноагентах. В Тбилиси тысячи людей прошлым вечером заблокировали парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикет продолжался до поздней ночи. На его разгон направили спецназ и усиленные наряды полиции. Против митингующих применили слезоточивый газ. Сообщается об 11 задержанных. Несмотря на все усилия властей, протестующие отказывались расходиться. Парламентарии перенесли голосование по законопроекту на сегодня.