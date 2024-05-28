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Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём независимости

28 мая 2024 10:53
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Азербайджан отмечает День независимости. Это один из самых важных национальных праздников в стране. В этот день в 1918 году впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Эту дату в стране также называют Днем возрождения азербайджанской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём независимости-1

Она стала первой демократической и парламентской республикой на всем Востоке, приняв государственные атрибуты: флаг, герб, гимн. С 1990 года праздник носил название День Республики. В октябре 2021-го парламент предложил отмечать ежегодно 28 мая как День независимости.

С праздником президента Азербайджана поздравил глава Беларуси. Александр Лукашенко отметил впечатляющие результаты экономического развития и успехи Азербайджана на международной арене. Он пожелал Ильхаму Алиеву и его семье доброго здоровья, счастья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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