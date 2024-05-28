Силы ПВО РФ сбили воздушный шар над Подмосковьем в Кучино

Силы ПВО РФ сбили воздушный шар над Подмосковьем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также, как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Балашихе был сбит беспилотник, обломки упали на частный дом, но жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.



Власти пообещали помочь восстановить дом. Украина по-прежнему продолжает обстреливать российские регионы и использует дроны для диверсий. За прошедшую ночь ПВО уничтожили 12 беспилотников над несколькими регионами.