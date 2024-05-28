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Силы ПВО РФ сбили воздушный шар над Подмосковьем в Кучино

28 мая 2024 10:37
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Силы ПВО РФ сбили воздушный шар над Подмосковьем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также, как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Балашихе был сбит беспилотник, обломки упали на частный дом, но жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.
 
Власти пообещали помочь восстановить дом. Украина по-прежнему продолжает обстреливать российские регионы и использует дроны для диверсий. За прошедшую ночь ПВО уничтожили 12 беспилотников над несколькими регионами.

# Оружие и боеприпасы

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