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Глава МИД Польши допустил, что страна может ввести войска в Украину

28 мая 2024 10:18
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не отрицает возможность отправки польских войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не должны исключать никакую возможность», – сказал он.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает ЕС разрешить Украине наносить удары по целям в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон также обдумывает возможность военной поддержки Украины. 

Кроме этого, страны Балтии и Польша предупредили Германию о возможности отправки войск в Украину. Представитель президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность подобной риторикой, указав на эскалацию НАТО.

# Международная политика

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