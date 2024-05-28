Глава МИД Польши допустил, что страна может ввести войска в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не отрицает возможность отправки польских войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не должны исключать никакую возможность», – сказал он.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает ЕС разрешить Украине наносить удары по целям в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон также обдумывает возможность военной поддержки Украины.

Кроме этого, страны Балтии и Польша предупредили Германию о возможности отправки войск в Украину. Представитель президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность подобной риторикой, указав на эскалацию НАТО.