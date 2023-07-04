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Лукашенко поздравил народ США с Днём Независимости

04 июля 2023 10:26
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США отмечают День независимости. 4 июля 1776 года была подписана Декларация, в которой говорилось, что Соединенные Штаты больше не являются колонией Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ США с Днём Независимости-1

В этот день американцы традиционно устраивают ярмарки, пикники, собираются на барбекю, развлекаются, запуская фейерверки. С национальным праздником народ США поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал жителям Соединенных Штатов Америки мира, гражданского согласия и правильного, самостоятельного выбора, от которого зависит будущее их страны.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-США # Александр Лукашенко

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