Лукашенко поздравил народ США с Днём Независимости

США отмечают День независимости. 4 июля 1776 года была подписана Декларация, в которой говорилось, что Соединенные Штаты больше не являются колонией Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США отмечают День независимости. 4 июля 1776 года была подписана Декларация, в которой говорилось, что Соединенные Штаты больше не являются колонией Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день американцы традиционно устраивают ярмарки, пикники, собираются на барбекю, развлекаются, запуская фейерверки. С национальным праздником народ США поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал жителям Соединенных Штатов Америки мира, гражданского согласия и правильного, самостоятельного выбора, от которого зависит будущее их страны.