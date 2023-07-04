Столтенберг остаётся на посту генсека НАТО ещё на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил продление своих полномочий на еще один год, до 1 октября 2024 года, пишет РИА Новости.

Он выразил признательность союзникам НАТО за принятое решение в своем Twitter. Это уже четвертый раз, когда полномочия Столтенберга, который возглавляет Альянс с 2014 года, продлеваются. Изначально он планировал покинуть пост генерального секретаря в сентябре 2023 года, но из-за разногласий между союзниками преемника ему не удалось найти, поэтому было принято решение оставить его на посту.

Столтенберг находится на втором месте по длительности пребывания на посту генерального секретаря НАТО, уступая только нидерландцу Йозефу Лунсу, который пробыл в этой должности 13 лет.