Жители Кыргызстана могут брать вместо отчества матчество

Конституционный суд Кыргызстана позволил совершеннолетним гражданам использовать матроним (матчество) взамен отчества, пишет ТАСС. Решение было вынесено по итогам анализа дела о проверке конституционности ряда положений Семейного кодекса и закона «Об актах гражданского состояния».

Суд отметил, что права ребенка являются приоритетными и должны защищаться государством. Вместе с тем, после достижения совершеннолетия граждане могут самостоятельно выбирать между отчеством и матчеством. Уверяется, что данное постановление не нарушает традиции и устои исторического развития кыргызского общества.