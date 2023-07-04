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Жители Кыргызстана могут брать вместо отчества матчество

04 июля 2023 09:51
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Конституционный суд Кыргызстана позволил совершеннолетним гражданам использовать матроним (матчество) взамен отчества, пишет ТАСС. Решение было вынесено по итогам анализа дела о проверке конституционности ряда положений Семейного кодекса и закона «Об актах гражданского состояния». 

Суд отметил, что права ребенка являются приоритетными и должны защищаться государством. Вместе с тем, после достижения совершеннолетия граждане могут самостоятельно выбирать между отчеством и матчеством. Уверяется, что данное постановление не нарушает традиции и устои исторического развития кыргызского общества.

# Международная политика

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