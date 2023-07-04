Путин: Россия выступает за скорейшее присоединение Беларуси к ШОС

Президент России Владимир Путин выступил за скорейшее присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заметил, что такой шаг благотворно отразится на деятельности этого объединения, пишет ТАСС.

В данный момент Беларусь является ближайшим стратегическим партнером и союзником России, а ее статус в ШОС ограничен ролью наблюдателя.

Ранее сообщалось, что во вторник, 4 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал подписание меморандума о намерении Беларуси присоединиться к ШОС.