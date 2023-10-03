Прямой эфир

Молния ударила в мусороперерабатывающий завод в Оксфорде и вызвала сильный пожар

03 октября 2023 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В британском Оксфорде молния чуть не уничтожила крупный мусороперерабатывающий завод. Она ударила в резервуар газохранилища, после чего прогремел мощный взрыв и начался сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молния ударила в мусороперерабатывающий завод в Оксфорде и вызвала сильный пожар-1

Это вызвало панику у местных жителей, которые рассказали, что после этого у них в домах на время пропало электричество. К месту ЧП направились полсотни пожарных, которым понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. По данным экстренных служб этот неожиданный удар стихии обошелся без жертв и пострадавших. Остается добавить, что молнии в октябре для Британии большая редкость. Специалисты говорят, что данный случай связан с изменением климата.

# Пожар # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Йорке идёт суд над Трампом – он обвинил генпрокурора в первый же день заседания
03 октября 2023 08:34

В Нью-Йорке идёт суд над Трампом – он обвинил генпрокурора в первый же день заседания

В Китае сделали традиционного 67-метрового дракона из соломы
03 октября 2023 08:34

В Китае сделали традиционного 67-метрового дракона из соломы

2 разведывательных самолёта НАТО прибыли в Литву
03 октября 2023 08:33

2 разведывательных самолёта НАТО прибыли в Литву