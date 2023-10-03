В Нью-Йорке идёт суд над Трампом – он обвинил генпрокурора в первый же день заседания

Новости США. В Нью-Йорке начался суд над бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Его обвиняют в мошенничестве, в частности он завышал свое финансовое состояние, чтобы получать кредиты от банков и оформлять страховки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот процесс может нанести сокрушительный удар по его бизнес-империи. Ведь в случае доказательства вины ему грозит огромный штраф в 250 миллионов долларов и запрет на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, где сконцентрирована большая часть его активов. Впрочем, экс-президент США совсем не собирается раскаиваться, а напротив настроен довольно воинственно. В первый же день заседания суда он обвинил генпрокурора в расизме, назвав ее персонажем фильма ужасов. Впрочем, оскорбления в свой адрес обвинители Трампа, наверное, услышат еще не раз. Ожидается, что судебный процесс может продлиться до декабря.