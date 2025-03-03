Politico: в Венгрии заблокировали документ о военной помощи Киеву

На встрече послов стран ЕС Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

В Будапеште отвергли предложение о предоставлении Киеву гарантий безопасности и новом пакете оказания военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна не будет поддерживать идею выделения военной поддержки Украине и будет выступать против продления санкций в отношении российских лиц и компаний.