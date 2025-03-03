Зеленский после перепалки в Белом доме перестал говорить на английском

После перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лидер Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне отказался говорить по-английски, отдав предпочтение украинскому. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу в Белом доме он говорил с представителями США на английском языке без переводчика. В Лондоне он пояснил, что предпочитает разговаривать на украинском, дабы избежать недопонимания.