Зеленский после перепалки в Белом доме перестал говорить на английском

После перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лидер Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне отказался говорить по-английски, отдав предпочтение украинскому. Об этом пишет РИА Новости.
В пятницу в Белом доме он говорил с представителями США на английском языке без переводчика. В Лондоне он пояснил, что предпочитает разговаривать на украинском, дабы избежать недопонимания.
В воскресение в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров, на нем обсуждалась ситуация в Украине и вопросы коллективной безопасности.
В пятницу Трамп отчитал в Белом доме Зеленского, потребовав от него прекратить огонь и отказаться от критики Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. Делегацию Киева попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.