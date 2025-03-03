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Зеленский после перепалки в Белом доме перестал говорить на английском

03 марта 2025 08:09
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После перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лидер Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне отказался говорить по-английски, отдав предпочтение украинскому. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу в Белом доме он говорил с представителями США на английском языке без переводчика. В Лондоне он пояснил, что предпочитает разговаривать на украинском, дабы избежать недопонимания.

Зеленский после перепалки в Белом доме перестал говорить на английском-1

Фото: pinterest

В воскресение в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров, на нем обсуждалась ситуация в Украине и вопросы коллективной безопасности.

В пятницу Трамп отчитал в Белом доме Зеленского, потребовав от него прекратить огонь и отказаться от критики Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. Делегацию Киева попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.

# Международная политика

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