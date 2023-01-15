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В Португалии тысячи учителей не пришли на уроки – они митингуют

15 января 2023 10:30
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Новости Португалии. Тысячи учителей вышли на улицы Лиссабона, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Эта акция стала одной из крупнейших в Португалии за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Португалии тысячи учителей не пришли на уроки – они митингуют-1

По словам активистов, нынешних зарплат с учетом кризиса и инфляции не хватает, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни. Но правительство этим вопросом не озабочено. Уставшие ждать учителя требуют отставки министра образования. Для демонстрации участники выбрали черную одежду, как символ гибели своих надежд.  

В Португалии тысячи учителей не пришли на уроки – они митингуют-4

Напомним, педагоги в Португалии бастуют с начала декабря, в результате чего многие ученики временно остались без занятий.  

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# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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