Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда

Деятельность Джо Байдена поддерживают только 34 % избирателей, 61 % жителей страны считает, что он не справляется с работой. Это самый низкий уровень с момента его вступления в должность. Более половины опрошенных американцев недовольны тем, что нынешний лидер Штатов так и не смог справиться с безработицей и инфляцией.