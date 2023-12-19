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Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда

19 декабря 2023 20:35
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Новости США. Рейтинг одобрения работы президента США среди американцев опустился до очередного антирекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда -1

Деятельность Джо Байдена поддерживают только 34 % избирателей, 61 % жителей страны считает, что он не справляется с работой. Это самый низкий уровень с момента его вступления в должность. Более половины опрошенных американцев недовольны тем, что нынешний лидер Штатов так и не смог справиться с безработицей и инфляцией.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

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