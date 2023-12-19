Совбез ООН обсудит очередную резолюцию о прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН обсудит 19 декабря очередную резолюцию о прекращении огня в Газе. Голосование в Нью-Йорке должно было состояться еще в понедельник, но США заявили, что наложат на нее вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе Вашингтону не понравилась формулировка «полное прекращение боевых действий». Он готов проголосовать лишь за их приостановку. Поэтому было решено дать время членам Совбеза обсудить ответ на возражения США по проекту постановления.

Напомним, 12 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о срочном прекращении боевых действий в Газе. Среди десяти стран, которые ее не поддержали, были и Соединенные Штаты.