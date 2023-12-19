Экономика стран еврозоны вошла в полосу затяжного спада, который продлится как минимум до середины 2024 года. Об этом говорится в опубликованном отчете европейских аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Евростата, спад в экономике ЕС фиксируется уже два квартала подряд. Такая динамика говорит о технической рецессии. Главная причина – высокие цены на энергоносители, инфляция и слабый спрос на продукцию. Они тормозят развитие промышленности и торговли. Все эксперты сошлись во мнении, что устойчивого восстановления экономики ЕС в ближайшие время ждать не стоит.