В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения

Масштабные поисково-спасательные работы ведутся в северо-западных районах Китая, пострадавших от сильнейшего землетрясения. В них участвуют по меньшей мере 4 тысячи пожарных, солдат и полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные толчки, магнитудой более 6, полностью уничтожили свыше 5 тысяч зданий. Разрушены дороги, линии электропередачи, нет связи и интернета. Прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение.

В результате природного катаклизма погибли около 120 человек. Около 400 среди пострадавших. Данные далеко не окончательные. Под завалами могут находиться люди.