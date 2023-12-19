Прямой эфир

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения

19 декабря 2023 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабные поисково-спасательные работы ведутся в северо-западных районах Китая, пострадавших от сильнейшего землетрясения. В них участвуют по меньшей мере 4 тысячи пожарных, солдат и полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения-1

Сильные толчки, магнитудой более 6, полностью уничтожили свыше 5 тысяч зданий. Разрушены дороги, линии электропередачи, нет связи и интернета. Прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение.

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения-4

В результате природного катаклизма погибли около 120 человек. Около 400 среди пострадавших. Данные далеко не окончательные. Под завалами могут находиться люди.

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения-7

Перед властями стала еще одна серьезная проблема – оказание помощи тысячам граждан, которые в одночасье лишились крова. Ситуация осложняется тем, что в районе бедствия сейчас довольно холодно. Ночью столбик термометра опускался ниже 15 градусов.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

Другие новости рубрики

Все новости
Богомаз: силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью
19 декабря 2023 09:48

Богомаз: силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Президент Чехии заявил, что ситуация в Украине будет ухудшаться
19 декабря 2023 08:57

Президент Чехии заявил, что ситуация в Украине будет ухудшаться

Axios: Израиль хочет оттеснить «Хезболлу» на 10 км от границы
19 декабря 2023 08:36

Axios: Израиль хочет оттеснить «Хезболлу» на 10 км от границы