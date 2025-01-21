Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с трагедией на популярном горнолыжном курорте

Александр Лукашенко направил соболезнование лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с большим числом жертв и раненых в результате пожара, который вспыхнул на горнолыжном курорте Карталкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки и солидарности всем тем, кого затронула эта трагедия, пожелал стойкости и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате пожара на популярном горнолыжном курорте в Турции погибли 76 человек, еще по меньшей мере 51 пострадали.