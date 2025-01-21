Число жертв на турецком горнолыжном курорте выросло до 66

Число жертв в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66 и более 50 человек получили ранения, сообщает канал Haber Global TV со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая, пишет РИА Новости.
«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», – сказал министр.
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Пожар возник ночью в одном из отелей на курорте Карталкая. Постояльцы пытались спастись, спускаясь по простыням и выпрыгивая из окон. Отель, возведенный в 1974 году, был обшит деревом, что и способствовало быстрому распространению огня. В отеле проживали 237 человек.