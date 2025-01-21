Число жертв на турецком горнолыжном курорте выросло до 66

Число жертв в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66 и более 50 человек получили ранения, сообщает канал Haber Global TV со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая, пишет РИА Новости.

«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», – сказал министр.