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Число жертв на турецком горнолыжном курорте выросло до 66

21 января 2025 14:11
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Число жертв в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66 и более 50 человек получили ранения, сообщает канал Haber Global TV со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая, пишет РИА Новости.

«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», – сказал министр.

Число жертв на турецком горнолыжном курорте выросло до 66-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Пожар возник ночью в одном из отелей на курорте Карталкая. Постояльцы пытались спастись, спускаясь по простыням и выпрыгивая из окон. Отель, возведенный в 1974 году, был обшит деревом, что и способствовало быстрому распространению огня. В отеле проживали 237 человек.

# Пожар

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