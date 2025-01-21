Трамп прокомментировал ситуацию на востоке Украины и озвучил планы встретиться с Путиным

Инаугурация Дональда Трампа – одно из главных событий последних нескольких дней на международной арене. После официального вступления в должность новый президент США сделал много дерзких и фамильярных заявлений: о мигрантах, Гренландии, Панамском канале и международных отношениях. Глава Белого дома не упустил из виду и ситуацию на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, президент Владимир Путин разрушает Россию, не желая заключать соглашение, чтобы прекратить боевые действия. Трамп также заявил журналистам, что планирует встретиться с российским лидером в ближайшее время. Он признался, что процесс подготовки к встрече уже идет.

Об этом уже ранее сообщал его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, хотя представители Кремля утверждают, что никакой предметной подготовки ко встрече президентов нет.

Но, несмотря на самонадеянные утверждения, представители прессы пытаются уловить главу США в легкомысленности. Когда журналисты напомнили Трампу, что тот обещал добиться прекращения конфликта в первый день на посту президента, он отшутился: «Есть еще полдня». Остается неясным, сможет ли новая администрация завершить конфликт.