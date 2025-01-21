Евродепутаты потребовали не признавать результаты выборов в Беларуси

Выборы в Беларуси еще не состоялись, но уже из Брюсселя звучат хорошо известные нам угрозы и призывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европолитики не могут успокоиться, что наш народ встал на путь независимого и национального развития. Коллективный Запад, не замечая фундаментальных проблем в своем обществе, продолжает агрессивно навязывать собственные нарративы. Существуя в иллюзии демократии и свободы, европейские чиновники давно потеряли связь с реальностью и теперь пытаются привить сказку придуманного мира другим государствам.