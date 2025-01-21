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Евродепутаты потребовали не признавать результаты выборов в Беларуси

21 января 2025 19:32
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Выборы в Беларуси еще не состоялись, но уже из Брюсселя звучат хорошо известные нам угрозы и призывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутаты потребовали не признавать результаты выборов в Беларуси-2

Европолитики не могут успокоиться, что наш народ встал на путь независимого и национального развития. Коллективный Запад, не замечая фундаментальных проблем в своем обществе, продолжает агрессивно навязывать собственные нарративы. 

Существуя в иллюзии демократии и свободы, европейские чиновники давно потеряли связь с реальностью и теперь пытаются привить сказку придуманного мира другим государствам.

Евродепутаты потребовали не признавать результаты выборов в Беларуси-4

Еврокомиссия по обыкновению приняла на рассмотрение резолюцию о ситуации в Беларуси. В преддверии одного из самых главных политических событий года, выборов Президента, евродепутаты потребовали не признавать их результаты, несмотря на то, какими они будут.

Также западные парламентарии вновь заявили о так называемой нелегитимности действующих властей. Однако, как мы видим, чиновников в Европе никак не волнует мнение белорусских избирателей. Как было и в предыдущие годы, Брюссель навешивает ярлыки и оказывает давление на внутренние процессы, происходящие в Беларуси, забывая о своих проблемах в избирательных кампаниях.

# Международная политика # Выборы в Беларуси

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