Евродепутаты потребовали не признавать результаты выборов в Беларуси

Выборы в Беларуси еще не состоялись, но уже из Брюсселя звучат хорошо известные нам угрозы и призывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы в Беларуси еще не состоялись, но уже из Брюсселя звучат хорошо известные нам угрозы и призывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европолитики не могут успокоиться, что наш народ встал на путь независимого и национального развития. Коллективный Запад, не замечая фундаментальных проблем в своем обществе, продолжает агрессивно навязывать собственные нарративы.
Существуя в иллюзии демократии и свободы, европейские чиновники давно потеряли связь с реальностью и теперь пытаются привить сказку придуманного мира другим государствам.
Еврокомиссия по обыкновению приняла на рассмотрение резолюцию о ситуации в Беларуси. В преддверии одного из самых главных политических событий года, выборов Президента, евродепутаты потребовали не признавать их результаты, несмотря на то, какими они будут.
Также западные парламентарии вновь заявили о так называемой нелегитимности действующих властей. Однако, как мы видим, чиновников в Европе никак не волнует мнение белорусских избирателей. Как было и в предыдущие годы, Брюссель навешивает ярлыки и оказывает давление на внутренние процессы, происходящие в Беларуси, забывая о своих проблемах в избирательных кампаниях.