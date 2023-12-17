Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта в связи со смертью его старшего брата

17 декабря 2023 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху и всему народу страны в связи со смертью его старшего брата Эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта в связи со смертью его старшего брата-1

Президент отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли сообщение о смерти Эмира Кувейта. Также глава государства подчеркнул: «Шейх Наваф навсегда войдет в историю своей страны как мудрый и заботливый руководитель, благодаря неустанному труду которого были обеспечены благополучие Кувейта и его международный авторитет».

# Некролог # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
16 декабря 2023 17:14

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ
16 декабря 2023 17:00

Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ

В Европе подорожала уличная еда и новогодняя атрибутика
16 декабря 2023 16:59

В Европе подорожала уличная еда и новогодняя атрибутика