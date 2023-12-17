Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта в связи со смертью его старшего брата

Александр Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху и всему народу страны в связи со смертью его старшего брата Эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли сообщение о смерти Эмира Кувейта. Также глава государства подчеркнул: «Шейх Наваф навсегда войдет в историю своей страны как мудрый и заботливый руководитель, благодаря неустанному труду которого были обеспечены благополучие Кувейта и его международный авторитет».