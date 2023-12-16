Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ

Более половины немецких избирателей настолько недовольны коалиционным правительством федерального канцлера Олафа Шольца, что хотят досрочных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более половины немецких избирателей настолько недовольны коалиционным правительством федерального канцлера Олафа Шольца, что хотят досрочных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные следуют из опросов местных СМИ. Такие настроения в обществе неудивительны. Девальвация евро, массовые забастовки и рецессия в экономике подталкивают и так шаткое положение правительства к полному распаду. Ведь и в самом Кабинете министров назревают проблемы. Правящая коалиция не может договориться между собой и с внутриполитическими законопроектами. Эксперты предрекают политический кризис в стране.