Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ

Данные следуют из опросов местных СМИ. Такие настроения в обществе неудивительны. Девальвация евро, массовые забастовки и рецессия в экономике подталкивают и так шаткое положение правительства к полному распаду. Ведь и в самом Кабинете министров назревают проблемы. Правящая коалиция не может договориться между собой и с внутриполитическими законопроектами. Эксперты предрекают политический кризис в стране.