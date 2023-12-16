Прямой эфир

В Европе подорожала уличная еда и новогодняя атрибутика

16 декабря 2023 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В преддверии зимних праздников по всей Европе открылись рождественские рынки, но местные жители не спешат на них идти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе подорожала уличная еда и новогодняя атрибутика-1

Из-за высокой инфляции и спада в экономике многие обыденные товары стали стоить баснословных средств. Уличная еда и рождественская атрибутика подорожали практически на треть, в то время как зарплаты оставляют желать лучшего. Поэтому людям ничего другого не остается, как попросту отказываться от традиционных покупок.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники авиакомпаний во Франции бастуют против прекращения полётов в аэропорту Орли
16 декабря 2023 16:53

Сотрудники авиакомпаний во Франции бастуют против прекращения полётов в аэропорту Орли

В Финляндии бастующие заблокировали транспортные пути по всей стране
16 декабря 2023 16:53

В Финляндии бастующие заблокировали транспортные пути по всей стране

Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет
16 декабря 2023 14:09

Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет