В Европе подорожала уличная еда и новогодняя атрибутика

В преддверии зимних праздников по всей Европе открылись рождественские рынки, но местные жители не спешат на них идти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за высокой инфляции и спада в экономике многие обыденные товары стали стоить баснословных средств. Уличная еда и рождественская атрибутика подорожали практически на треть, в то время как зарплаты оставляют желать лучшего. Поэтому людям ничего другого не остается, как попросту отказываться от традиционных покупок.