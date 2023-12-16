Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской. Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» завтра, 17 декабря, в 22:00. Сразу после итоговой программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:

Кто виноват в развале Югославии?

Милорад Додик, глава Республики Сербской:

Лукашенко тогда уже был при власти и хотел помочь, но в тот момент Россия была слаба. США как доминантная сила очень много сделали для развала Югославии и демонетизации сербского народа.

Надежда Сасс, СТВ:

Почему сербов Запад назначил ответственными за все беды региона? И за что на Балканах уважают Лукашенко и Путина?

Петр Петровский, политолог:

Мы можем стать тем плечом, которое поможет им суверенизироваться. И сегодня Республика Беларусь – это один из партнеров этих балканских стран, прежде всего сербских государств, которые говорят: а давайте посмотрим на геополитические перспективы ваших стран по-другому.

Надежда Сасс:

Другая Европа – в эксклюзивном интервью с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Милорад Додик:

Мы всего лишь хотим мира, мы хотим жить в соответствии с международным правом, оставьте нас в покое, мы сами знаем лучше вас, как нам жить. Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и народ. Без сомнения, это такая же борьба.