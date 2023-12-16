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Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

16 декабря 2023 17:14
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О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» завтра, 17 декабря, в 22:00. Сразу после итоговой программы «Акценты».

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Кто виноват в развале Югославии?

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Милорад Додик, глава Республики Сербской:
Лукашенко тогда уже был при власти и хотел помочь, но в тот момент Россия была слаба. США как доминантная сила очень много сделали для развала Югославии и демонетизации сербского народа.

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Надежда Сасс, СТВ:
Почему сербов Запад назначил ответственными за все беды региона? И за что на Балканах уважают Лукашенко и Путина?

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Петр Петровский, политолог:
Мы можем стать тем плечом, которое поможет им суверенизироваться. И сегодня Республика Беларусь – это один из партнеров этих балканских стран, прежде всего сербских государств, которые говорят: а давайте посмотрим на геополитические перспективы ваших стран по-другому.

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Надежда Сасс:
Другая Европа – в эксклюзивном интервью с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-16

Милорад Додик:
Мы всего лишь хотим мира, мы хотим жить в соответствии с международным правом, оставьте нас в покое, мы сами знаем лучше вас, как нам жить. Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и народ. Без сомнения, это такая же борьба.

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-19

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:
Великолепное интервью. Мы увидели прогрессивного политического деятеля, европейского деятеля. Он полноценный субъект международных отношений.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 17 декабря, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Милорад Додик # Петр Петровский # Андрей Манойло

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