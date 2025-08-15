Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе

Холодная весна задержала развитие растений на несколько недель, а затем грянули продолжительные дожди и град, которые губительно сказались на урожае. На залитых водой полях запланированные полевые работы местные фермеры провести не могут, что, в свою очередь, подрывает выполнение их обязательств перед торговыми партнерами. По мнению властей, введение режима ЧС якобы позволит снизить нагрузку на аграриев, рассматривая сложившуюся ситуацию как форс-мажорное обстоятельство. При таком условии фермеры смогут обратиться в Еврокомиссию за финансовой помощью, однако не факт, что смогут ее получить в полном объеме.