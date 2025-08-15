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Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе

15 августа 2025 11:37
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Правительство Эстонии вслед за латвийским и литовским объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе из-за непогоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе-2

Холодная весна задержала развитие растений на несколько недель, а затем грянули продолжительные дожди и град, которые губительно сказались на урожае. На залитых водой полях запланированные полевые работы местные фермеры провести не могут, что, в свою очередь, подрывает выполнение их обязательств перед торговыми партнерами. По мнению властей, введение режима ЧС якобы позволит снизить нагрузку на аграриев, рассматривая сложившуюся ситуацию как форс-мажорное обстоятельство. При таком условии фермеры смогут обратиться в Еврокомиссию за финансовой помощью, однако не факт, что смогут ее получить в полном объеме. 

# Урожай

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