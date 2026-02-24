Терпеливее жителей прибалтики, наверное, будут только британцы. Они просто не доживают до помощи. Так, накануне мир всколыхнула история 97-летней Бабетт Бердж с острова Уайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Констатировав перелом шейки бедра, медики выделили ей 10 дней для ожидания помощи, которые она не пережила.
На момент осмотра, получив «недостаточно экстренный» диагноз, пенсионерка осталась дома. Через пять дней сиделка нашла ее на полу без сознания. Женщина умерла от пневмонии, вызванной неподвижностью и переохлаждением. Ортопеды предупреждают, что для пожилых перелом бедра – событие уровня сердечного приступа. Любая задержка с операцией удваивает смертность.
Однако британская система классификации вызовов относит такие случаи к не экстренным. Поэтому гибель Бабетт лишь капля в море. В Британии, по статистике, в каждых 72-х случаях ожидания помощи более 8 часов, оборачиваются двумя жертвами. За 2025 год таких насчитали более 13 тысяч человек в месяц.