Прямой эфир

Ждала скорую 10 дней. Пенсионерка в Британии скончалась у себя дома, так и не получив медпомощь

24 февраля 2026 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Терпеливее жителей прибалтики, наверное, будут только британцы. Они просто не доживают до помощи. Так, накануне мир всколыхнула история 97-летней Бабетт Бердж с острова Уайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Констатировав перелом шейки бедра, медики выделили ей 10 дней для ожидания помощи, которые она не пережила. 

Ждала скорую 10 дней. Пенсионерка в Британии скончалась у себя дома, так и не получив медпомощь-2

На момент осмотра, получив «недостаточно экстренный» диагноз, пенсионерка осталась дома. Через пять дней сиделка нашла ее на полу без сознания. Женщина умерла от пневмонии, вызванной неподвижностью и переохлаждением. Ортопеды предупреждают, что для пожилых перелом бедра – событие уровня сердечного приступа. Любая задержка с операцией удваивает смертность.

Однако британская система классификации вызовов относит такие случаи к не экстренным. Поэтому гибель Бабетт лишь капля в море. В Британии, по статистике, в каждых 72-х случаях ожидания помощи более 8 часов, оборачиваются двумя жертвами. За 2025 год таких насчитали более 13 тысяч человек в месяц. 

# Медицина # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
Польша рассматривает возможность сооружения второй АЭС. Варшава забыла о «зелёных» лозунгах?
24 февраля 2026 16:48

Польша рассматривает возможность сооружения второй АЭС. Варшава забыла о «зелёных» лозунгах?

В Литве резкая смена погоды обернулась катастрофой для жителей
24 февраля 2026 16:42

В Литве резкая смена погоды обернулась катастрофой для жителей

Politico: споры об уступках территорий могут вызвать беспорядки в Украине
24 февраля 2026 15:41

Politico: споры об уступках территорий могут вызвать беспорядки в Украине