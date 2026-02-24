Ждала скорую 10 дней. Пенсионерка в Британии скончалась у себя дома, так и не получив медпомощь

Терпеливее жителей прибалтики, наверное, будут только британцы. Они просто не доживают до помощи. Так, накануне мир всколыхнула история 97-летней Бабетт Бердж с острова Уайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Констатировав перелом шейки бедра, медики выделили ей 10 дней для ожидания помощи, которые она не пережила.