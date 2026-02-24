Польша рассматривает возможность сооружения второй АЭС. Варшава забыла о «зелёных» лозунгах?

Если верить классику, «можно бесконечно смотреть на огонь, воду….», а в сегодняшней европейской повестке добавим сюда еще одну позицию: наблюдать за тем, как наши западные соседи «переобуваются» буквально в воздухе. Речь о тех, кто, говоря не совсем эфирным языком, еще недавно хейтил строительство в Беларуси атомной станции, а сейчас – удивительно, но факт, не моргнув глазом, заявляет о собственных планах на мировом рынке мирного атома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, Польша, еще не приступив к возведению своей первой АЭС, уже рассматривает возможность сооружения второй, что, безусловно, вписывается и в общеевропейский, и мировой тренд возрождения тотального интереса к атомной энергетике. При этом, с первой станцией более-менее все понятно. «Зеленый свет» на ее возведение накануне Нового года дала Еврокомиссия. Цена вопроса – более 40 миллиардов евро. В этом деле Варшава будет сотрудничать с американскими компаниями. Правда, первую электроэнергию таким образом наши соседи получат не ранее, чем через 10 лет. И вот на этом фоне, как на днях заявил глава энергетического ведомства, Польша ведет диалог с потенциальными партнерами на предмет возведения второй станции. Здесь у Варшавы 4 варианта: все те же американцы, а еще французы, канадцы и южнокорейские компании. Не были бы наши соседи одержимы политическими амбициями, очевидно, у Польши были бы и другие варианты – вероятно, более выгодные.

А еще весьма любопытно, почему же соседняя с Польшей Литва не проронила ни одного язвительного слова о якобы «неэкологичности» или потенциальной опасности, исходящей от Польши с ее будущими АЭС! Очевидно, что молчать в этом случае просто политически выгодно. А еще потому, что для прибалтов, которые демонстративно год назад «обрезали провода» в рамках энергокольца с Беларусью и Россией, Польша с ее атомными станциями еще пригодится. Ну а пока Литве, которая «заплатила» Игналинской станцией за свое сомнительное членство в Евросоюзе, тоже «снятся» атомные сны. Правда, речь идет о реакторах небольшого калибра и здесь Вильнюс прощупывает варианты сотрудничества с Италией. Но пока Литва и, кстати, Латвия фантазируют, Эстония планирует. Здесь уже весьма предметно говорят о намерении возвести мини-станцию с малым модульным реактором и запустить ее к 2035 году.

Хотя прибалтийская ставка на малые формы – скорее европейское исключение. О масштабных атомных планах в той или иной степени говорят Румыния, Чехия, Болгария, Словения. Всего же к 2050 году в регионе Восточной Европы планируется построить не менее 12 энергоблоков. А это еще одно подтверждение того, что никакие разговоры о «зеленой повестке» и о том, что альтернативная энергетика способна в корне решить вопрос, не имеют ничего общего с реальным мировым экономически обоснованным трендом. И вот что по этому поводу недавно сказал наш Президент.