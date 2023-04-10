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Ливни затопили целый штат в Бразилии. Люди передвигаются на лодках

10 апреля 2023 06:09
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Новости Бразилии. Проливные дожди затопили штат на северо-востоке Бразилии. В результате регион буквально отрезан от остального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни затопили целый штат в Бразилии. Люди передвигаются на лодках-1

Люди вынуждены передвигаться на лодках, транспортного сообщения нет. Кроме того, наблюдаются проблемы с доставкой еды в пострадавшие районы, а дефицит продуктов, по словам местных жителей, уже ощущается. По данным СМИ, прямо сейчас в помощи нуждаются почти 8 тысяч человек. А синоптики порадовать прогнозами пока не могут. Как рассказали специалисты, обильные осадки еще впереди.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

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