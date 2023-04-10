Ливни затопили целый штат в Бразилии. Люди передвигаются на лодках

Люди вынуждены передвигаться на лодках, транспортного сообщения нет. Кроме того, наблюдаются проблемы с доставкой еды в пострадавшие районы, а дефицит продуктов, по словам местных жителей, уже ощущается. По данным СМИ, прямо сейчас в помощи нуждаются почти 8 тысяч человек. А синоптики порадовать прогнозами пока не могут. Как рассказали специалисты, обильные осадки еще впереди.