Матери Германии возмущены: журналисты крупного СМИ предложили их называть «рожающее лицо»

Новости Германии. В Германии отказываются от слова «мать», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Журналисты одного из крупнейших СМИ решили заменить его на «рожающее лицо».

В Германии, как и в Западной Европе в целом, толерантность действительно переходит границы. Взять хотя бы гендерную ситуацию. Тех, кто заявляет, что в мире существует всего два пола – мужской и женский – считают на Западе, мягко сказать, недалекими. Но такому отношению к матери возмутились даже в прогрессивной Германии.