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Матери Германии возмущены: журналисты крупного СМИ предложили их называть «рожающее лицо»

09 апреля 2023 20:25
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Новости Германии. В Германии отказываются от слова «мать», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Журналисты одного из крупнейших СМИ решили заменить его на «рожающее лицо».  

Матери Германии возмущены: журналисты крупного СМИ предложили их называть «рожающее лицо»-1

В Германии, как и в Западной Европе в целом, толерантность действительно переходит границы. Взять хотя бы гендерную ситуацию. Тех, кто заявляет, что в мире существует всего два пола – мужской и женский – считают на Западе, мягко сказать, недалекими. Но такому отношению к матери возмутились даже в прогрессивной Германии.  

Матери Германии возмущены: журналисты крупного СМИ предложили их называть «рожающее лицо»-4

Журналистов, которые вычеркнули «мать» из лексикона, не поддержали ни коллеги из других СМИ, ни местные политики. В итоге телеканал вернул все слова на места, но за европейских родителей становится все тревожнее.  

# Гендерная политика # Фотофакт

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