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Один человек погиб при масштабных наводнениях в США

11 июля 2023 07:29
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Новости США. На северо-востоке США разрушительные наводнения. В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Вермонт за несколько дней выпала месячная норма осадков. В нескольких районах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб при масштабных наводнениях в США-1

Разрушены мосты, затоплены дороги, возникли серьезные перебои в работе аэропортов, более тысячи авиарейсов отменены. Власти сообщили как минимум об одном погибшем, несколько человек пропали без вести. Спасатели не могут добраться до тех, кому нужна помощь. Власти призвали самостоятельно перебраться в безопасные места. По прогнозам синоптиков сильные дожди будут идти и сегодня, 11 июля.

# Наводнение # Новости Австрии # Фотофакт

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