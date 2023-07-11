Один человек погиб при масштабных наводнениях в США

Новости США. На северо-востоке США разрушительные наводнения. В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Вермонт за несколько дней выпала месячная норма осадков. В нескольких районах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены мосты, затоплены дороги, возникли серьезные перебои в работе аэропортов, более тысячи авиарейсов отменены. Власти сообщили как минимум об одном погибшем, несколько человек пропали без вести. Спасатели не могут добраться до тех, кому нужна помощь. Власти призвали самостоятельно перебраться в безопасные места. По прогнозам синоптиков сильные дожди будут идти и сегодня, 11 июля.