Израиль всё-таки примет скандальный законопроект о судебной реформе

Новости Израиля. Израильский Кнессет все-таки принял скандальный законопроект о судебной реформе. Пока в первом чтении, но дальнейшее голосование, по мнению депутатов, станет формальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешнее заседание парламента, которое длилось всю ночь, проходило на фоне массовых протестов по всему Израилю. Однако это не повлияло на итоги голосования. Оппозиция пообещала вывести людей на улицы и сегодня, 11 июля. Многотысячные митинги и шествия ожидаются в Тель-Авиве, демонстранты планируют вновь заблокировать крупнейший аэропорт Бен-Гурион. В отличие от еженедельных протестов, которые не прекращаются с начала года, их организаторы призывают объявить всеобщую забастовку, закрыть университеты, компании и торговые центры. Полиция готовится к массовым беспорядкам.