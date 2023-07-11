Израиль всё-таки примет скандальный законопроект о судебной реформе

Новости Израиля. Израильский Кнессет все-таки принял скандальный законопроект о судебной реформе. Пока в первом чтении, но дальнейшее голосование, по мнению депутатов, станет формальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Израильский Кнессет все-таки принял скандальный законопроект о судебной реформе. Пока в первом чтении, но дальнейшее голосование, по мнению депутатов, станет формальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение правительства ограничить полномочия верховного суда и контролировать его решения вызвали глубокий политический кризис в стране.
Нынешнее заседание парламента, которое длилось всю ночь, проходило на фоне массовых протестов по всему Израилю. Однако это не повлияло на итоги голосования. Оппозиция пообещала вывести людей на улицы и сегодня, 11 июля. Многотысячные митинги и шествия ожидаются в Тель-Авиве, демонстранты планируют вновь заблокировать крупнейший аэропорт Бен-Гурион. В отличие от еженедельных протестов, которые не прекращаются с начала года, их организаторы призывают объявить всеобщую забастовку, закрыть университеты, компании и торговые центры. Полиция готовится к массовым беспорядкам.