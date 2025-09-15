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Впервые в истории победителя марафона на чемпионате мира определил фотофиниш

15 сентября 2025 10:06
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Впервые в истории победителя марафона на чемпионате мира определил фотофиниш-0

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио победитель марафона определился с помощью фотофиниша – впервые в истории соревнований на данной дистанции. Об этом пишет РИА Новости.

Альфонс Феликс Симбу из Танзании выиграл дистанцию 42,195 км, опередив Аманала Петроса из Германии всего на 0,03 секунды. Петрос лидировал почти весь забег, но уступил на финишной прямой.

Для Танзании это первая золотая медаль на чемпионате мира. Соревнования завершатся 21 сентября. Российские спортсмены не участвуют из-за санкций, действующих с 2022 года.

Фото: pixabay

# Легкая атлетика

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