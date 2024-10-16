Прямой эфир

Литва пожалуется на главу МИД Венгрии за критику санкций против Беларуси и России

16 октября 2024 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Некоторые политики, поддерживающие свой народ, начинают продвигать свои идеи в массы, что совсем не нравятся западным элитам. Ярким примером европейской агрессии стала Венгрия. В очередной раз позиция Будапешта не угодила литовским властям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва пожалуется на главу МИД Венгрии за критику санкций против Беларуси и России-2

Теперь Вильнюс собирается подать жалобу на главу МИД страны в вышестоящие органы Евросоюза. Уточняется, что Литве не понравилось, что дипломат в первую очередь уделял внимание вопросам, которые интересуют Венгрию, а не Евросоюз, на заседании Совета сотрудничества между Брюсселем и Астаной. Так, он якобы уклонялся от согласованных ЕС формулировок, не стал поднимать вопрос о правах человека, а также критиковал европейские санкции против Беларуси и России. Отметим, подобные провокации со стороны западных политиков уже не являются чем-то новым. Ранее депутаты Европарламента требовали отменить председательство Венгрии в Совете ЕС. После провала самовольного импичмента они блокировали любые инициативы со стороны Будапешта, а также замораживали любое финансирование.

# Петер Сийярто # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Европейцы перестали доверять собственным правительствам и Брюсселю – соцопрос
16 октября 2024 19:41

Европейцы перестали доверять собственным правительствам и Брюсселю – соцопрос

Полгода в НАТО – как шведы выступают против глобального контроля США?
16 октября 2024 16:51

Полгода в НАТО – как шведы выступают против глобального контроля США?

Швеция намерена увеличить расходы на оборону до 2,5 % от ВВП в 2025-м
16 октября 2024 16:49

Швеция намерена увеличить расходы на оборону до 2,5 % от ВВП в 2025-м