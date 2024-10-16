Швеция намерена увеличить расходы на оборону до 2,5 % от ВВП в 2025-м

Мода с оттенком «хакки». Западную тенденцию на наращивание вооружений перенимают новые участники НАТО. Недавно вступившая в Альянс Швеция намерена увеличить расходы на оборонные нужды практически до 2,5 % от ВВП в 2025 году. Об этом заявил глава военного ведомства королевства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Такой рост финансирования является вынужденной мерой, чтобы вооруженные силы в случае военного времени смогли справиться с ситуацией. Также страна планирует выделить дополнительные расходы в размере 15 миллиардов евро до конца десятилетия, а бюджеты оборонного ведомства будут ежегодно индексироваться. В военном плане деньги будут вкладываться во все: от бронетехники до новых береговых ракетных комплексов, реактивной артиллерии, разведывательных самолетов, новейших истребителей. Ко всему прочему, Швеция намерена за пять лет увеличить число призывников до 10 тысяч, при этом общая численность армии составит около 115 тысяч солдат.