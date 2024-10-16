Европейский союз продолжает терять единство. Пока чиновники зациклены на своих собственных проблемах, обычные люди начинают скептически относиться к политикам. По данным соцопросов, практически три четверти жителей Центральной и Восточной Европы не доверяет политическим партиям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также, согласно результатам, более половины опрошенных не верят своим правительствам. Только австрийцы, эстонцы и чехи скорее удовлетворены своей системой управления, чем недовольны. Ко всему прочему, спад доверия наблюдается не только на национальном уровне. Большая часть респондентов заявила, что не считают авторитетными и правильными решения Брюсселя. Подобные мнения стали результатами политики европейских властей. Экономический кризис, стагнация промышленности и социальные проблемы больше не волнуют чиновников, нежели военные закупки и постоянное наращивание военного контингента.