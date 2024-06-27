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Литва построит военные полигоны недалеко от Калининграда

27 июня 2024 06:56
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Литва строит новые военные полигоны. Соответствующее решение принял Госсовет обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва построит военные полигоны недалеко от Калининграда-1

Полигоны находятся в непосредственной близости от Калининградской области России. Известно, что по размеру они подойдут для маневров войсковых подразделений уровня роты. А вот во сколько обошелся проект налогоплательщикам, в Вильнюсе не сообщили.

# Международная политика # Новости Литвы

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