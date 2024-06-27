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В Боливии на фоне протестов сменилось военное руководство

27 июня 2024 06:26
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В Боливии на фоне попытки госпереворота назначено новое военное руководство. Накануне местные СМИ сообщили о скоплении силовиков на площади, где расположены правительственные здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии на фоне протестов сменилось военное руководство-1

Президент страны призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Бунт возглавил генерал, который, по данным журналистов, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией. Во время беспорядков, а они продолжались около трех часов, пострадали по меньшей мере девять человек. После обращения к согражданам президента Боливии местные телеканалы показали, как военные начали покидать площадь в городе Ла-Пас. К присяге также приведены новые командующие ВВС и военно-морских сил.

# Акции протеста # Новости Боливии

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