В Боливии на фоне протестов сменилось военное руководство

В Боливии на фоне попытки госпереворота назначено новое военное руководство. Накануне местные СМИ сообщили о скоплении силовиков на площади, где расположены правительственные здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент страны призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Бунт возглавил генерал, который, по данным журналистов, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией. Во время беспорядков, а они продолжались около трех часов, пострадали по меньшей мере девять человек. После обращения к согражданам президента Боливии местные телеканалы показали, как военные начали покидать площадь в городе Ла-Пас. К присяге также приведены новые командующие ВВС и военно-морских сил.