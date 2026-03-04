Литва не будет помогать своим гражданам эвакуироваться из стран Ближнего Востока

МИД Литвы заявил, что республика не планирует помогать своим гражданам эвакуироваться из стран Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, в Объединенных Арабских Эмиратах находится более тысячи литовских граждан, однако Вильнюс пока не намерен организовывать их вывоз. Литовские власти воздержаться от каких-либо действий до тех пор, пока не будет открыто воздушное пространство стран Персидского залива и не возобновится авиасообщение.