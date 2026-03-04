Об эскалации на Ближнем Востоке. Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что по меньшей мере 10 нефтяных танкеров подверглись ударам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После закрытия пролива десятки судов оказались заблокированы по обе стороны стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

На этом фоне МАГАТЭ опубликовало заявление о состоянии иранской ядерной программы. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул: доказательств создания ядерного оружия в Иране нет. Однако значительные запасы высокообогащенного урана и ограниченный доступ инспекторов вызывают серьезную обеспокоенность. Пока Тегеран не предоставит полное содействие, МАГАТЭ не может подтвердить исключительно мирный характер программы.