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Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

04 марта 2026 05:45
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Об эскалации на Ближнем Востоке. Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что по меньшей мере 10 нефтяных танкеров подверглись ударам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом-2

После закрытия пролива десятки судов оказались заблокированы по обе стороны стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. 

Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом-4

На этом фоне МАГАТЭ опубликовало заявление о состоянии иранской ядерной программы. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул: доказательств создания ядерного оружия в Иране нет. Однако значительные запасы высокообогащенного урана и ограниченный доступ инспекторов вызывают серьезную обеспокоенность. Пока Тегеран не предоставит полное содействие, МАГАТЭ не может подтвердить исключительно мирный характер программы. 

Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом-6

Тем временем на энергетическом рынке еще одна новость. Государственная нефтяная компания Венесуэлы сообщила о заключении контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов в США. В компании заявляют, что это позволит сохранить исторические торговые связи и укрепить позиции Венесуэлы на мировом рынке. 

# Конфликт на Ближнем Востоке # Новости Ирана

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