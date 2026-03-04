Солнце сделало «выстрел» плазмой длиной в 1 млн километров

Ученые зарегистрировали выброс гигантского протуберанца на Солнце. Плазменная структура размером в 1 млн км направилась в сторону северного полюса звезды. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Имея высокую плотность плазмы и сильные магнитные поля, крупные солнечные протуберанцы являются опасными проявлениями космической погоды. Указанный объект направился с Солнца практически вертикально вверх. В такой ситуации траектория события не подразумевает влияния ни на Землю, ни на любую другую планету.

Ранее факты массовых выбросов гигантских протуберанцев фиксировались в некоторые периоды 2025 года.

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