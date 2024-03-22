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Литва направит не менее 3% ВВП на оборону с 2025-го

22 марта 2024 06:39
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Литва направит не менее 3 % ВВП на оборону с 2025 года. В бюджет будет заложено минимум 2,5 миллиарда долларов на эти расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва направит не менее 3% ВВП на оборону с 2025-го-1

Власти страны считают, что это решение необходимо для национальной безопасности. Фактически речь идет о наращивании военного контингента и увеличении помощи Украине. При этом Вильнюс не смущают высокие цены на газ и проблемы в экономике. В приоритете агрессивная политика, а не благополучие собственных граждан.

# Международная политика # Новости Литвы

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