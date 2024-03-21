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Польские фермеры заблокировали немецкую границу и потребовали отмены «зелёного курса» в ЕС

21 марта 2024 18:26
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Пока европейские политики пытаются прийти к общему знаменателю на саммите, фермеры заявляют, что будут до последнего стоять за свои права. Профсоюзы уже анонсировали новые митинги в Германии, Польше и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заблокировали немецкую границу и потребовали отмены «зелёного курса» в ЕС-1

Начинавшиеся как точечные акции, протесты переросли в масштабные выступления по всему Евросоюзу. Фермеры начали прибегать к более радикальным методам. Так, польские аграрии перекрывают уже четвертую границу, на этот раз немецкую. Сотни тракторов блокируют проезды на нескольких пунктах пропуска. Протестующие намерены проводить забастовки, пока их требования не будут выполнены.

Польские фермеры заблокировали немецкую границу и потребовали отмены «зелёного курса» в ЕС-4

То, что диктат Евросоюза творит сегодня в Польше, ужасающе. Мы не можем с этим согласиться. Мы не согласны со всем «зеленым курсом». Предложенные 360 поправок не были учтены. Мы требуем полной отмены новой зеленой политики и климатического плана Евросоюза.

Профсоюзы не раз проводили встречи с правительством, но к успеху переговоры не привели. Власти отказываются полностью принимать позицию фермеров, так как она идет вразрез с политическим курсом Евросоюза.

# Акции протеста

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