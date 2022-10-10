Литва купит у США реактивные системы залпового огня

Сами установки, как планируется, поступят на вооружение литовской армии в 2025 году. На их покупку выделено 60 миллионов евро. На фоне энергетического кризиса Литва продолжает увеличивать расходы на оборону. Только на прошлой неделе правительство одобрило выделение еще 150 миллионов евро. А в 2023 году военный бюджет в два раза превысит цифру этого года. Вильнюс оказался не одинок в желании получить ракетные системы. По словам главы военного ведомства страны, Латвия и Эстония также приняли решение приобрести по шесть комплексов.