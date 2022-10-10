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Во Франции полиция начала патрулировать заправки

10 октября 2022 10:19
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Новости Франции. Во Франции полиция начала патрулировать заправки. Все въезжающие машины теперь проверяют на количество топлива в баке. Если он заполнен хотя бы наполовину, водителя разбазаривают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции полиция начала патрулировать заправки-1

На такие экстраординарные меры власти пошли, чтобы справиться с дефицитом топлива на заправках. Он возник из-за забастовки рабочих нефтеперерабатывающих заводов, которые требуют повышения зарплаты. Из-за прекращения поставок запасы бензина и дизеля на АЗС стремительно тают. Люди вынуждены занимать очередь с ночи, чтобы залить в бак хоть немного горючего.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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