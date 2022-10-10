25 человек погибли в результате наводнений в Венесуэле

Новости Венесуэлы. 25 человек погибли, 52 пропали без вести в результате наводнений в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непрекращающихся сильных ливней из берегов вышли насколько рек. Вода сметала на своем пути деревья и дома, уничтожено сотни гектаров посевов. В горных районах многочисленные оползни блокировали дороги, под слоем грязи оказались несколько магазинов, домов и небольших предприятий. В зону бедствия брошены подразделения военных, которые помогают спасателям расчищать завалы и искать выживших. В связи с многочисленными жертвами в Венесуэле объявлен трехдневный траур по погибшим.