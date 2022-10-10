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25 человек погибли в результате наводнений в Венесуэле

10 октября 2022 09:23
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Новости Венесуэлы. 25 человек погибли, 52 пропали без вести в результате наводнений в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 человек погибли в результате наводнений в Венесуэле-1

Из-за непрекращающихся сильных ливней из берегов вышли насколько рек. Вода сметала на своем пути деревья и дома, уничтожено сотни гектаров посевов. В горных районах многочисленные оползни блокировали дороги, под слоем грязи оказались несколько магазинов, домов и небольших предприятий. В зону бедствия брошены подразделения военных, которые помогают спасателям расчищать завалы и искать выживших. В связи с многочисленными жертвами в Венесуэле объявлен трехдневный траур по погибшим.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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