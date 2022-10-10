В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за волны мигрантов

Новости США. Мэр Нью-Йорка ввел в городе чрезвычайное положение из-за волны мигрантов. Ситуация стала критической, когда наполнение приютов для бездомных побило рекордные показатели и перевалило за 61 тысячу человек, причем пятая часть из них – нелегалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если не предпринять срочных мер, то в будущем году в Нью-Йорке обоснуются уже 100 тысяч мигрантов, а их содержание обойдется как минимум в миллиард долларов. Уже сейчас более 40 отелей города переоборудованы под приюты, а в одном из районов собираются разбить палаточный лагерь. По мнению мэра, режим ЧП позволит экстренно открывать дополнительные центры помощи без бюрократической волокиты, а также привлечет внимание Белого дома к обстановке в городе.