Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов

Новости Турции. История необычного бизнеса. Житель Турции на своей ферме выращивает 20 тысяч скорпионов. И все для того, чтобы получать довольно ценный яд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один литр стоит 10 миллионов долларов.

Яд замораживают, потом делают из него порошок. А после отправляют на экспорт в Германию, Швейцарию, Великобританию и Францию. Там средство используют для производства антибиотиков и обезболивающих препаратов. Также в нем содержится вещество, на основе которого ученые разрабатывают лекарство от рака.