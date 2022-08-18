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Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов

18 августа 2022 09:50
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Новости Турции. История необычного бизнеса. Житель Турции на своей ферме выращивает 20 тысяч скорпионов. И все для того, чтобы получать довольно ценный яд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один литр стоит 10 миллионов долларов.

Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов-1

Яд замораживают, потом делают из него порошок. А после отправляют на экспорт в Германию, Швейцарию, Великобританию и Францию. Там средство используют для производства антибиотиков и обезболивающих препаратов. Также в нем содержится вещество, на основе которого ученые разрабатывают лекарство от рака.

Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов-4

Ну и интересный факт: всего в мире насчитывается 2 400 видов скорпионов. 25 из них смертельно опасны для человека.

# Животные # Новости Турции # Фотофакт

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