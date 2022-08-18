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В Новой Зеландии из-за ливней река вышла из берегов, эвакуируют жителей 200 домов

18 августа 2022 09:47
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Новости Новой Зеландии. На Новую Зеландию обрушились проливные дожди. Река вышла из берегов и затопила окрестности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых местах появились оползни.

В Новой Зеландии из-за ливней река вышла из берегов, эвакуируют жителей 200 домов-1

Из-за наводнения пришлось эвакуировать семьи из 200 домов. Кроме того, вода очень быстро распространяется, затопляя дороги. Поэтому сейчас спасатели патрулируют районы на лодках.

В Новой Зеландии из-за ливней река вышла из берегов, эвакуируют жителей 200 домов-4

Тем временем у метеорологической службы неутешительный прогноз: до конца недели ожидается выпадение новых осадков.

# Наводнение # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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