В Новой Зеландии из-за ливней река вышла из берегов, эвакуируют жителей 200 домов

Новости Новой Зеландии. На Новую Зеландию обрушились проливные дожди. Река вышла из берегов и затопила окрестности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых местах появились оползни.

Из-за наводнения пришлось эвакуировать семьи из 200 домов. Кроме того, вода очень быстро распространяется, затопляя дороги. Поэтому сейчас спасатели патрулируют районы на лодках.