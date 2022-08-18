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В Канаде организовали раздачу еды для социально уязвимых слоёв населения и мигрантов

18 августа 2022 09:16
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Новости Канады. В Канаде продолжает расти инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за август продукты питания выросли почти на 10 %. Такой высокий показатель зафиксирован впервые за последние 40 лет.

В Канаде организовали раздачу еды для социально уязвимых слоёв населения и мигрантов-1

Больше всего подорожали жиры и масла – примерно на треть. Макаронные изделия выросли в цене на 20 %, а яйца – более чем на 15 %. Чтобы хоть как-то преодолеть кризис, местный банк даже организовал раздачу горячей еды для социально уязвимых слоев населения и мигрантов.

# Экономический кризис # Новости Канады # Фотофакт

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